Дорожное покрытие полностью обновят, а также установят современные светодиодные фонари

Начался капитальный ремонт Краснопресненского путепровода, который соединяет улицы Беговая и 1905 года, сообщает "ТВ Центр".

Уже выставлено ограждение, сейчас рабочие вскрывают асфальт. Последний раз ремонт здесь проводился 20 лет назад. С тех пор произошло разрушение балок, деформировались швы, нарушились сварочные соединения. Теперь дорожное покрытие полностью обновят, а также установят современные светодиодные фонари, отремонтируют лестницы, перила, гранитную облицовку.

Все работы планируют завершить в следующем году. Движение транспорта полностью перекрывать не будут.

"На сегодня из восьми полос движения в обе стороны мы оставили по две, в оба направления. Обеспечили должный уровень безопасности путем разграничения потоков. В последующем мы перейдем на другую сторону, и так же останется четыре полосы, на которых будут проводится работы, и четыре полосы, на которых будет организовано движение", - сообщил Антон Акулов, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.

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