Ученые МГУ нашли неожиданное применение рисовой шелухе

Ее сжигают, чтобы делать батарейки

Так выглядит начинка суперконденсатора или привычной батарейки-"таблетки" - черные пластины и есть рисовая шелуха, точнее, полученный из нее уголь. Он участвует в электрохимической реакции и помогает накапливать энергию.

"Используя активированный уголь, полученный из наших отходов, из золы шелухи риса Краснодарского края, мы можем собирать наши отечественные конденсаторы. Раньше суперконденсаторы закупались в Америке, Китае. А теперь мы можем делать сами и использовать их в автомобилях, портативной технике", - рассказала Екатерина Архипова, старший научный сотрудник НИЛ катализа и газовой электрохимии кафедры физхимии химического факультета МГУ.

Эта находка превращает в ценное сырье, по сути, бесполезные очистки - рисовая шелуха не подходит ни для корма, ни для подстилки животным, поэтому ее обычно закапывают или складируют в отвалах. И ученые всего мира не первый год пытаются найти растительным отходам применение.

"Мы рассчитываем не просто на научную публикацию, исследование. А на то, что действительно это будет использовано. Еще никто в мире до этого не дошел", - уточнил Роман Новоторцев, научный сотрудник НИЛ катализа и газовой электрохимии кафедры физхимии химического факультета МГУ.

Рисовая шелуха, прежде чем стать источником энергии, проходит технологический путь - ее обрабатывают, затем сжигают в муфельной печи. На каждом этапе множество нюансов. Все это отражается на качестве угля - ученым удалось добиться уровня лучшего импортного сырья. Из килограмма шелухи получается около 30 граммов золы. А это около 15 тысяч батареек.

"С учетом того, что в Краснодарском крае рисовой шелухи каждый год получается больше 20 тысяч тонн, это десятки автобусов можно на этом деле запустить", - продолжает Новотворцев.

При увеличении видно, что поверхность угля пористая - на языке ученых это означает высокую удельную площадь поверхности, от этого зависит емкость и мощность будущих батареек. Их собирают в специальных герметичных боксах.

Ученые мыслят амбициозно и готовы превратить свою идею в промышленный проект. Их испытания показывают, что накопители энергии из рисовой шелухи стоят дешевле, просты в производстве, а самое главное - решают проблемы экологии. При этом срок службы почти неограничен, и они могут работать в условиях больших нагрузок и перепадов температур.

Наталья Тарасова, Камила Султанова, Дмитрий Панов, Александр Агашин, "ТВ Центр"

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