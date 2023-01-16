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На МКАД столкнулись шесть автомобилей

15:02
  • понедельник
  • 16 января 2023

Машины двигались в одном ряду

Сразу шесть автомобилей столкнулись на МКАД накануне поздно вечером. Авария произошла на внутренней стороне 27-го километра, передает "ТВ Центр".

Машины двигались в одном ряду. В какой-то момент они начали подталкивать друг друга. Одна из них остановилась, спровоцировав тем самым более серьезную аварию. Следовавшие за ними иномарка ударила такси, машина выкатилась на соседнюю полосу, а после врезалась в два автомобиля, за которыми ехала. Информации о пострадавших не поступало. 

А на улице Мневники в районе 21-го дома столкнулись два автомобиля. Дорогу не поделили Range Rover и каршеринг. Водитель арендованного автомобиля получил травмы.

Почти в это же время неподалеку, на Мосфильмовской улице, Gelendwagen врезался в бордюр. По некоторым данным, водитель понял, что машину заносит, и, чтобы избежать столкновений с другими автомобилями, направил ее в ограждение. В машине сработала подушка безопасности. Мужчина не пострадал, а вот чтобы эвакуировать автомобиль с места ДТП понадобилась помощь спецтехники.

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