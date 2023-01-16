База отдыха в подмосковном селе стала приютом для животных

Хозяева избавились от наскучивших питомцев

База отдыха в подмосковном селе Троицкое стала приютом для брошенных животных. Волки, лисы, гуси, даже медведь - когда-то они развлекали своих хозяев, но наскучили им. Так звери оказались в своего рода контактном зоопарке. Однако их вид кажется посетителям неидеальным.

На эту базу отдыха в село Троицкое волонтеров вызвали встревоженные посетители. Рассказывали, что животные в расположенном здесь контактном зоопарке умирают от истощения и их срочно надо спасать.

"Неделю назад нам начали жалобы поступать. Мы сразу же приехали, отреагировали. Сегодня тоже приехали посмотреть, изменились ли их условия, но, к сожалению, все так и осталось", - говорит волонтер Екатерина Варламова.

Зоопарк - это несколько вольеров, выстроенных вдоль конюшни. Здесь есть южно-американский волк, лисы, маленькие поросята и даже медведь. Который почему-то зимой не спит. Потому что не хочет - такая у него физиология. В дикой природе он накапливает за лето жир впрок и впадает в спячку. А если есть постоянная кормежка, то и четырехмесячный сон становится бессмысленным. Вот и сидит он в тесном вольере, скучает.

Невесело и другим постояльцам - лисы втроем в одном загоне, поросята, у рысей во взгляде скорбь, сурикаты греются под инфракрасной лампой. И неудивительно, что к администрации базы отдыха и у посетителей, и у зоозащитников масса вопросов. Впрочем, по их словам, они и сами не рады сложившейся ситуации.

"Это на самом деле приют для животных. Просто мы это не афишируем. Чтобы больше не подкидывали. Здесь рядышком есть "Золотой город". Это такой город, где живут люди с достатком выше среднего. Они, бывает, заводят себе экзотических животных", - рассказал управляющей базой отдыха Валерий Мазуров.

Девать этих животных, которые в какой-то момент оказались никому не нужны, просто некуда. И ухаживают здесь за ними как могут. Волк, который выглядит изможденным, - просто старый, ему 15 лет. Шерсть у лис - а это один из главных показателей здоровья животного - густая, пушистая и блестящая. Кормят зверей регулярно - по расписанию. Сложности же начались, когда один из посетителей, проходя мимо, увидел спящее животное и пожаловался волонтерам, а они откликнулись. Теперь, скорее всего, будет помогать администрация базы отдыха.

В Мытищинской администрации и местном Россельхознадзоре утверждают, что ситуация на контроле. Да и специалисты ветеринарной станции подтвердили, что животные здоровы: "С животными там все хорошо: их поят, кормят, следят за ними. Приезжаем мы в рамках нашего профилактического плана, мы приезжаем туда каждый квартал".

Все эти звери привыкли к человеку и в дикой природе точно погибнут. И выхода здесь может быть два: найти животным пристанище с более просторными вольерами, или оставить все как есть.

Александра Панина, Павел Суменков, Евгений Александров, "ТВ Центр"

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