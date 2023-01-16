Песков ответил на вопрос об участии Путина в крещенских купаниях

В прошлом году президент не окунался в прорубь из-за пандемии

В Кремле не знают, примет ли президент России Владимир Путин участие в крещенских купаниях в этом году.

"Нет, пока не знаю", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина на праздник (цитата по РИА Новости).

В прошлом году Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение из-за пандемии коронавируса.

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания.

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