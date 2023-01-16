Кремль предупредил о последствиях поставок Западом вооружений Украине

Все вооружение и военная техника станет законными целями для ударов ВС России

В Кремле отрицательно относятся к намерению Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что такие поставки "способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина".

При этом Песков выразил сомнения в том, что Запад заботит судьба Украины и украинского народа — западные страны "используют эту страну, как инструмент для достижения своих антироссийских целей", причем "изменить это ничего не сможет".

Песков подчеркнул, что российская специальная военная операция будет продолжена и ее цели будут достигнуты, а "эти танки горят и будут гореть как остальные", сообщает "Интерфакс".

14 января британские СМИ рассказали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового эскадрона. Предполагается, что вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Лондон отправит еще восемь танков. Затем их переправят на Украину.

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