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Песков объяснил задержку утверждения Концепции внешней политики

14:01
  • понедельник
  • 16 января 2023

Работа над документом продолжается

Проект обновленной Концепции внешней политики России дополняется. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обсудил с Совбезом концепцию внешней политики

Официальный представитель Кремля заявил, что "будет работа финализироваться", однако признал, что пока нет понимания, в какой срок это может произойти.

Песков подтвердил, что Концепция внешней политики может быть утверждена без проведения "большого" заседания Совета безопасности России — документ может быть утвержден указом главы государства, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин рассказал, что ведомство может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале 2023 года, "если не будет никаких форс-мажорных ситуаций". Он напомнил, что новый текст концепции принципиально одобрили еще в январе 2022 года, но из-за изменившейся геополитической ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты.

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