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Россиянам рассказали, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

14:00
  • понедельник
  • 16 января 2023

Правовые нормы разъяснил КС

Конституционный суд (КС) России определил, когда присвоение найденного чужого имущества считается кражей.

Дело о проверке конституционности статьи ГК России "Находка" и уголовной статьи "Кража" рассмотрено в связи с жалобами двух жителей Башкирии и Ульяновской области. Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и присвоили их, не попытавшись вернуть законным владельцам. Суды признали обоих виновными в краже.

Как пояснил КС России, если нашедший чужую вещь человек не написал заявления о находке и не стал искать собственника - это само по себе не образует признаков преступления. Но если человек прячет находку или уничтожает признаки, по которым можно найти ее владельца (например, вытаскивает сим-карту из мобильного телефона), в его действиях усматривается умысел на хищение.

"Так внешне правомерная находка может перерасти в преступление и повлечь ответственность", - поясняется в релизе суда (цитата по РИА Новости).

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