Путин обсудил с Травниковым развитие Новосибирской области

Губернатор отдельно доложил о помощи мобилизованным

Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу по видеосвязи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава региона рассказал о различных проектах и отдельно доложил о помощи мобилизованным жителям области и их семьям, передает пресс-служба Кремля.

"С самого начала спецоперации наши предприятия, предприниматели и просто жители активно помогали Вооруженным силам. Мы помогали и добровольцам весной, обеспечивая их полностью обмундированием и снаряжением. Дополнительно обеспечивали вещевым имуществом и снаряжением, оборудованием именные подразделения от Новосибирской области, которые вошли в состав 3-го армейского корпуса", - доложил губернатор.

Он добавил, что с конца весны стали приниматься решения по оказанию дополнительной социальной поддержки военнослужащим и их семьям.

"Это не только по поводу таких печальных событий, как гибель, ранения, - мы делаем дополнительные выплаты из областного бюджета бойцам именных подразделений", - уточнил Травников.

Выслушав собеседника, российский лидер обратил внимание на несколько вещей.

"Есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, - это необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулезом. Вы наверняка знаете об этом, и этому нужно уделить, конечно, больше внимания", - сказал президент.

Как при этом отметил Путин, есть и вопросы, связанные с обеспеченностью школьной инфраструктуры.

"Все-таки здесь еще есть над чем работать. Почти 30 процентов школ должны работать сегодня в две смены, и просил бы Вас уделить этому особое внимание", - указал глава государства.

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