ОБСЕ опровергла присутствие в Донбассе

Миссия организации работала в Донбассе с 2014 года, в 2022 году ее работу запретили в ЛНР

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в понедельник, 16 января, заявила, что не имеет присутствия в Донбассе.

Власти Луганской Народной Республики в апреле 2022 года запретили деятельность миссии ОБСЕ в республике, указав, что за восемь лет работы она ни разу не поспособствовала урегулированию конфликта в Донбассе.

В организации отметили, что "если вы увидите в Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием". Как отметил глава МИД, "Запад уже долгие годы пытается осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать — пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога".

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