Толстой призвал вернуться в "русло традиционного русского образования"

Нужно отказаться от конструкций, навязанных Западом, считает вице-спикер Госдумы

России важно вернуться в русло традиционного русского образования, отказавшись от "конструкций, навязанных западной системой". Такое мнение в понедельник, 16 января, высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Политик напомнил, что образование в России "какое-то время было советским, тем не менее эта традиция, она очень важна". А все попытки "из этой традиции выскочить в какие-то, на мой взгляд, заумные, бредовые конструкции, которые были навязаны западной системой образования", успеха не принесли и привели лишь к деградации системы образования в стране.

По словам Толстого, "те люди, которые эти реформы начинали, они за это несут ответственность", а задача сейчас — "никого не осуждая, изменить эту ситуацию для того, чтобы в школы вернулось нормальное русское образование", сообщает ТАСС.

Ранее министр высшего образования и науки России Валерий Фальков рассказал, что обновленная система образования в России может заработать в следующем учебном году — 2023/2024. Для определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования России пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров — "тех, кто непосредственно занимается" работой в этой области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"