ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ

В ДНР и Запорожье

Вооруженные силы России поразили склад вооружений ВСУ в ДНР и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины.

Об этом в понедельник, 16 января, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Склад находился в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар - в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области.

Кроме того, российская армия оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поразила 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 101-м районе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"