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Посольство России опровергло ужесточение правил въезда россиян в Индонезию

15:18
  • понедельник
  • 16 января 2023

Таких планов у Джакарты нет

Власти Индонезии не собираются ужесточать ограничения на въезд россиян в страну. Об этом в понедельник, 16 января, рассказали в посольстве России в Джакарте.
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В дипмиссии уточнили, что в Индонезии действуют определенные требования в рамках эпидемологической безопасности. Все иностранные граждане, включая россиян, которые будут въезжать на территорию республики, должны представить сертификат о второй дозе прививки от COVID-19 по крайней мере за 14 дней до отъезда.

Чтобы получить разрешение на въезд на территорию Индонезии документ должен быть написан на английском языке в дополнение к языку страны происхождения.

Россияне не обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, но должны пройти проверку на наличие симптомов COVID-19, включая измерение температуры тела в пунктах въезда, цитирует сообщение посольства ТАСС.

Ранее процедуру въезда упростили власти Сейшел — российским туристам больше не требуются сертификаты о вакцинации или тестировании на COVID-19 для въезда в это государство.

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