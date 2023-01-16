Умерла Джина Лоллобриджида

Кинозвезде было 95 лет

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в понедельник, 16 января, пишет La Repubblica.

Джина Лоллобриджида известна российским зрителям по ярким ролям в картинах "Фанфан-Тюльпан", "Собор Парижской Богоматери", "Провинциалка", "Большая игра" и других.

Актриса была удостоена ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", ордена Почетного легиона, ордена Искусств и литературы. В 2018 году на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе была открыта звезда Лоллобриджиды.

Актриса также вела активную общественную жизнь, сотрудничала с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, занималась благотворительной деятельностью.

Лоллобриджида баллотировалась в Европарламент от итальянской левоцентристской партии "Демократы", а также собиралась участвовать в выборах 2022 года в верхнюю палату итальянского парламента от альянса "Суверенная и народная Италия".

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