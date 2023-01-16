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В Севастополе рассказали о ситуации в городе после атаки беспилотников

15:08
  • понедельник
  • 16 января 2023

Число сбитых дронов увеличилось

В Севастополе все спокойно, никакие объекты не пострадали, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, число сбитых при атаке на Севастополь дронов выросло до десяти. Ранее сообщалось о семи сбитых БПЛА.

"Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. В городе все спокойно", - написал он в Telegram-канале.

Ранее глава Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников. Все БПЛА сбиты над морем, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Развожаев подчеркнул, что никаких взрывов в городе нет.

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