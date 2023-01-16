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Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу

15:18
  • понедельник
  • 16 января 2023

Отправлен обслуживающий персонал

Персонал, обслуживающий немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot, переброшен в Польшу. В ближайшие дни на польскую территорию из Германии передислоцируют и сами ЗРК.

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"Бундесвер начал передислокацию своей системы Patriot в Польшу. Первые солдаты должны отправиться сегодня на своих машинах из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания)", - приводит РИА Новости сообщение агентства DPA.

О договоренности Берлина и Варшавы по патрулированию воздушного пространства Польши стало известно в ноябре, после инцидента с падением ракеты на границе с Украиной. По планам, патрулированием займутся немецкие истребители Eurofighter и ЗРК Patriot.

Ракета упала на территории Польши вечером 15 ноября, погибли два человека. В инциденте традиционно обвинили Москву. Однако позже польские власти признали, что доказательств прилета с российской стороны нет, ракета, скорее всего, украинская.

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