Снайпер морской пехоты "Ярый" уничтожил 100 целей с начала СВО

Российские бойцы развивают наступление

Десятки крупнокалиберных снарядов, в том числе натовского калибра, а также ракеты "Хаймарс". Донецк сегодня с самого утра под ожесточенным обстрелом украинских националистов. Из РСЗО атакован даже самый дальний от линии соприкосновения - Калининский район города. Разрушено здание торгового центра - под завалами оказались мирные люди. Известно как минимум о двух погибших, четверо пострадали. Чтобы лишить радикалов возможности бить по жилым кварталам столицы ДНР, российские бойцы развивают наступление на Донецком направлении.

В деле - группа тяжёлых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота. Командир - позывной "Ярый". По его инициативе было создано это подразделение в самом начале специальной военной операции. С того времени на счету более 100 подтверждённых уничтоженных целей. За спиной - напарник. У него пока с полсотни.

Цели - это корректировщики артиллерии, наблюдатели, вражеские снайперы. Российские крупнокалиберные винтовки очень эффективны против немецкой и английской легкобронированной техники. Совсем недавно, уничтожая расчёт украинского наблюдательного пункта, командир попал в гранату, которая находилась в подсумке. Не застрелил - взорвал противника. Самый дальний убийственный выстрел - один километр 850 метров.

В Харьковской области российские войска нанесли удары по украинским позициям 92-й и 103-й бригад ВСУ возле сёл Синьковка и Берестовое. 95-я и 125-я бригады несут потери в районе населённых пунктов Серебрянка и Терны Донецкой народной республики. По ним работает российская авиация и артиллерия.

Соледар под полным контролем наших подразделений. Продолжается штурм укрепрайонов в соседнем Артёмовске. На юге ДНР и в Запорожской области наносятся удары по позициям боевиков возле Новосёлки и Степового. Активные бои и наступательные действия западней Донецка.

Неизвестно какую цель преследовали ВСУ, но в Донецке практически полностью оказалось разрушено здание торгового центра на проспекте Ильича. От панельного здания остались лишь несколько фасадных плит, которые были сняты уже спасателями во время разбора завалов. Сообщается о погибших и раненых.

Взрыв прогремел в Калининском районе Донецка. Это восточная, самая дальняя от линии фронта часть города. Сейчас следователи выясняют, при помощи какого оружия был нанесён удар.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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