ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС начнет совместные закупки газа весной

15:40
  • понедельник
  • 16 января 2023

Предполагается. что это поможет обеспечить потребности в газе в условиях отказа от поставок из России и роста цен на топливо

Евросоюз намерен начать совместные закупки газа уже весной 2023 года. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.
Немцы в 2023-м будут платить за газ на 112% больше

Еврокомиссия провела первое заседание Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа с целью прекращения конкуренции между государствами Евросоюза и снижения цен на него.

Европейский чиновник заявил, что Еврокомиссия намерена в начале весны опубликовать общие потребности сообщества в газе на 2023 год. Сами закупки, по словам Шефчовича, будут запущены "задолго до лета", сообщает ТАСС.

Главы европейских министерств энергетики договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд кубометров, что составляет 15% всего газа, необходимого для заполнения европейских хранилищ. При этом члены ЕС решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.