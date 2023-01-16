ЕС начнет совместные закупки газа весной

Предполагается. что это поможет обеспечить потребности в газе в условиях отказа от поставок из России и роста цен на топливо

Евросоюз намерен начать совместные закупки газа уже весной 2023 года. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Еврокомиссия провела первое заседание Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа с целью прекращения конкуренции между государствами Евросоюза и снижения цен на него.

Европейский чиновник заявил, что Еврокомиссия намерена в начале весны опубликовать общие потребности сообщества в газе на 2023 год. Сами закупки, по словам Шефчовича, будут запущены "задолго до лета", сообщает ТАСС.

Главы европейских министерств энергетики договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд кубометров, что составляет 15% всего газа, необходимого для заполнения европейских хранилищ. При этом члены ЕС решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

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