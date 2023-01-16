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Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию Киева

17:47
  • понедельник
  • 16 января 2023

Лидеры поговорили по телефону

Развитие сотрудничества между Москвой и Анкарой Владимир Путин обсудил в понедельник по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе приоритетов - взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба".
Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и Украину

Лидеры также обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, затронув вопрос об обмене пленными, в первую очередь, ранеными. Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров.

Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

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