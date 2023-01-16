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Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах

18:19
  • понедельник
  • 16 января 2023

Обвинения относятся к событиям 30-летней данвости

Новый скандальный эпизод против знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго. Его вновь подозревают в сексуальных домогательствах. Певица, которая решила скрыть своё имя, рассказала в одном из СМИ, что в 2000-х годах Доминго якобы пытался прикоснуться к ней, а в другой раз хотел её поцеловать. В 2019-м году обвинения в харассменте со стороны 9 женщин в адрес оперного мэтра так и не дошли до судебных разбирательств. Но карьера певца после этого практически завершилась.

Подробнее – в репортаже Оксаны Коваленко

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