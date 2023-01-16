Запад продолжает накачивать Украину оружием

Западная техника не способна изменить ситуацию на фронте

Возможная отправка танков Британией и поставки другого иностранного вооружения не изменят ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на Западе не заботятся о судьбах людей, которые живут в соседней стране. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Всё вероятнее, что поступят на Украину и немецкие "Леопарды". Окончательное решение еще не принято.

Рождественский венок едва не стал причиной пожара в квартире министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт. Однако, как сообщает "Бильд", ещё до приезда пожарных женщина самостоятельно смогла справиться с огнём. Чего, конечно, не скажешь о проблемах на работе, все-таки вынудивших главу Бундесвера подать прошение об отставке:

"Внимание СМИ к моей личности и обсуждение моих действий в последние месяцы отодвинуло на задний план дискуссии о нуждах Бундесвера и развитии армии в интересах граждан. В связи с этим я решила освободить свой пост".

То, что кресло под Ламбрехт шатается, стало понятно довольно давно. Её неоднократно обвиняли в плохой работе военного ведомства. Критиковали за неисправную военную технику и тотальный дефицит, царящий в Бундесвере. Негодование вызвало и новогоднее обращение министра обороны ФРГ, записанное ею на фоне фейерверков.

Согласно последним опросам, её деятельность не одобряли более 60 процентов жителей Германии. Однако факт предстоящей отставки от них всеми силами старались скрыть, вероятно, пытаясь найти подходящую замену. В итоге самым вероятным кандидатом немецкие СМИ считают советника Ламбрехт Еву Хёйгль.

Впрочем, от гендерного паритета, которому в Берлине следовали последние годы, могут и отказаться. Например, в пользу лидера социал-демократов Ларса Клингбайля или же руководителя канцелярии Шольца Вольфганга Шмидта. Но эти люди, так же, как и Лабрехт, никогда не были связаны с армией. Однако кому-то из них в итоге придется претворять в жизнь важнейшее политическое решение по поводу поставок немецких танков на Украину. В том, что его примут, сомнений уже никаких. А вот по поводу скорости доставки даже у производителя "Леопардов" есть сомнения.

"Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить в Киев наши танки "Leopard", поставка задержится до начала следующего года", - пишут СМИ.

На ускорении этого процесса очень сильно настаивают поляки, которые уже пообещали Киеву немецкие танки. Варшава даже предлагает в связи с этим снизить сумму репараций, которые они требуют от ФРГ. Впрочем, Берлин без отмашки Вашингтона непреклонен. По системам "Пэтриот" она последовала. И вот их передача в Польшу уже началась. А вот с танками пока никакой команды не поступало. Ну разве что Лондон пообещал отправить на Украину пробную партию своих "Челленджеров" и даже несколько вертолетов "Апачи". Однако шансов на то, что они в итоге окажутся на передовой, пишут западные СМИ, не так уж и много.

"Из-за трудностей с интеграцией "Челленджеров 2" в украинскую армию и опасностей в результате захвата или взлома танков сохраняется значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для помощи украинским войскам в переходе на бронетанковую технику НАТО", - отмечают издания.

К тому же есть ряд важных нюансов. Недостаточно просто передать танки. Необходимо создать ремонтную базу, где эти боевые машины будут ремонтировать. Создать запас запчастей. Снарядов. На это требуется время. Не говоря уже про обучение экипажей. Теоретически их могут набрать и из кадровых солдат НАТО. В Польше такой вариант уже рассматривается. Однако найти нужное количество желающих не получается.

Тему с поставкой на Украину танков в понедельник прокомментировали и в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что данная техника не способна изменить ситуацию на фронте. Она как горела, так и будет гореть, резюмировал пресс-секретарь российского президента.

Впрочем, Запад наверняка все же рискнет это проверить. Уже в эту пятницу состоится очередная встреча членов НАТО в Рамшайте, которую генсек альянса уже называл очень многообещающей в плане новых военных поставок Киеву.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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