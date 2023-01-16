Мартовская погода установится в Москве к концу недели

Температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов

Рождественские морозы остались позади, а вместо знаменитых крещенских холодов в Москве и области ожидается оттепель. Об этом в понедельник, 16 января, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

Метеоролог уточнила, что погоду в Москве и Московской области определяет теплый сектор атлантического циклона. До конца рабочей недели будет мрачно, зато очень тепло. Очередной циклон с юга подойдет в четверг, ожидается дальнейшее повышение температуры, осадки и порывистый ветер.

В четверг, 19 января, будет облачно и пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Температура повысится до четырех градусов тепла днем, хотя порывистый ветер южной четверти не даст почувствовать тепла.

Завершится рабочая неделя аномально теплой погодой. Будет по-прежнему пасмурно, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью ожидается от минус двух до плюс трех градусов, днем — до четырех градусов выше нуля.

Таким образом, температура воздуха превысит климатическую норму на шесть-восемь градусов, такая температура бывает в Москве начале ноября или в конце марта, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на начавшейся 16 января неделе жителей столичного региона ожидает очень некомфортная погода: низкие облака, сильный ветер до 15-18 м/с, а также осадки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"