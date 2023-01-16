ЕС потребовал отменить плату за полеты западных авиакомпаний над Сибирью

А для начала открыть российское воздушное пространство

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью. По мере того, как будут сняты ограничения, введенные из-за конфликта на Украине, транссибирские роялти - или пролетные выплаты от международных авиакомпаний – должны исчезнуть, заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть - транссибирские роялти", - приводит заявление Хололея агентство Reuters. Еврочиновник выступил на конференции Airline Economics в Дублине.

Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний с началом специальной военной операции России на Украине. Москва в ответ запретила полеты авиакомпаниям 36 государств.

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