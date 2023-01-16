Полиция проводит обыски в компаниях украинского олигарха Фирташа

В компаниях заявили о попытке рейдерского захвата

Спецслужбы Украирны проводят обыски в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз". Оба предприятия входят в группу "Региональная газовая компания", принадлежащую олигарху Дмитрию Фирташу.

"В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", которые входят в группу РГК Дмитрия Фирташа, проходят следственные действия Национальной полиции", - сообщает украинское издание "Экономическая правда".

В самих компаниях тем временем заявляют о попытке рейдерского захвата. Там утверждают, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытаются сменить руководство правления акционерных обществ.

Санкции в отношении бизнесмена Фирташа украинские власти ввели еще в июне 2021 года. СНБО Украины, якобы, выявил причастность олигарха к поставкам титана, на военные предприятия России. Сам Фирташ находится в Австрии, все обвинения он отрицает.

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