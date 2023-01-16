Шторм "Жерар" оставил без света 90 тысяч жителей Франции

Больше всего пострадали западные районы страны

Французские регионы Нормандия, Бретань, Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант оказались в числе наиболее пострадавших от шторма "Жерар". По данным на 16 января, 90 тысяч французов остались без света – в основном, на западе страны, сообщил государственный оператор системы электроснабжения Enedis.

В 23 северных французских регионах из-за налетевшего шторма объявили "оранжевый" уровень погодной опасности. В результате, как сообщалось ранее, без электричества оказались 75 тысяч потребителей.

Сильный ветер повалил множество деревьев. Часть из них упала на железнодорожные пути, из-за чего движение поездов на некоторых участках остановлено, сообщает "ИноСМИ" со ссылкой на местную прессу.

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