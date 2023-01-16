ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михалкова перевели из реанимации в палату

17:33
  • понедельник
  • 16 января 2023

Состояние режиссера улучшилось

Состояние здоровья Никиты Михалкова улучшилось. Режиссера перевели из реанимации в обычную палату.

Стало известно о состоянии Никиты Михалкова
Кремль: Путин следит за состоянием Михалкова

По данным Telegram-канала Mash, состояние председателя Союза кинематографистов России оценивается как удовлетворительное. Температура и давление нормализовались, сохраняется кашель. Как сообщает издание, Михалков продолжит восстановление в отделении ревматологии.

16 января о самочувствии Михалкова рассказал народный артист России Николай Бурляев. Он заверил, что состояние режиссера начало улучшаться, все приходит в норму.

Известного российского режиссера и актера госпитализировали 5 января. Его состояние оценивалось как тяжелое. 10 января сам Михалков сообщил в соцсети, что пока остается в реанимации, он будет получать необходимое лечение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Никита Михалков
Никита Михалков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.