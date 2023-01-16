Михалкова перевели из реанимации в палату

Состояние режиссера улучшилось

Состояние здоровья Никиты Михалкова улучшилось. Режиссера перевели из реанимации в обычную палату.

По данным Telegram-канала Mash, состояние председателя Союза кинематографистов России оценивается как удовлетворительное. Температура и давление нормализовались, сохраняется кашель. Как сообщает издание, Михалков продолжит восстановление в отделении ревматологии.

16 января о самочувствии Михалкова рассказал народный артист России Николай Бурляев. Он заверил, что состояние режиссера начало улучшаться, все приходит в норму.

Известного российского режиссера и актера госпитализировали 5 января. Его состояние оценивалось как тяжелое. 10 января сам Михалков сообщил в соцсети, что пока остается в реанимации, он будет получать необходимое лечение.

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