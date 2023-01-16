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Появились доказательства присутствия на Украине польских регулярных сил

18:08
  • понедельник
  • 16 января 2023

Армейские подразделения действуют под видом ЧВК

Появились свидетельства участия вооруженных сил Польши в военных действиях на Украине. В частности, в последнее время российские бойцы сталкиваются с подразделениями, где все команды отдаются на польском языке.

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"Бойцы российских штурмовых групп, освобождающие населенные пункты Донбасса, почти регулярно сталкиваются с подразделениями, где команды отдаются на польском. Именно такие, польскоговорящие соединения ведут активную оборону на востоке Украины", — сообщил в Telegram военкор Евгений Линин.

Есть и другие подтверждения участия регулярных сил Польши непосредственно на линии соприкосновения. Здесь используется натовская боевая техника, которая на Украину официально еще не поставлялась – по данным военкора, это БМП "Брэдли", производимые и принятые на вооружение только в Польше автоматы GROT, а также польское снаряжение и амуниция.

Военкор отмечает, что командование стран-союзников Украины идет на такие шаги из-за потери боеспособности большим количеством формирований ВСУ. Иностранные регулярные подразделения действуют под видом частных военных компаний.

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