"Ярсы" вышли на боевое патрулирование в центре России

Запланирован стокилометровый марш

Комплексы "Ярс" вывели на маршруты боевого патрулирования в Центральной России. Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса совершат стокилометровый марш, а также выполнят задачи по рассредоточению со сменой полевых позиций, а также по организации маскировки и боевого охранения.

"В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс"", — приводит сообщение Минобороны России "Интерфакс".

Комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой составляют основу группировки РВСН. Как сообщается, ракета может поражать цели на дальности до 11 тысяч километров, она оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

В Минобороны подчеркивают, что плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить - насколько готов личный состав, вооружение и техника к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.

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