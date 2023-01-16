Медведчук: большинство политиков на Западе не хотят мира на Украине

По словам политика, украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют

Противостояние на Украине либо сползет к мировой войне и ядерному конфликту, либо будет проведен "процесс разрядки", как при завершении холодной войны. Об этом пишет в опубликованной в понедельник статье украинский политик Виктор Медведчук.

Он предложил создать движение из тех, кто не хочет, чтобы соседняя страна стала "местом геополитических разборок". Однако, как отмечает Медведчук, пока Запад встречает овациями окопавшуюся в Киеве партию войны. А украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят:

"Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию. И тут возникает вопрос: если партия мира и гражданского диалога в какую-то демократию не вписывается, то демократия ли это? И, возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".

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