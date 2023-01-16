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Мишустин обсудил развитие Северного морского пути

22:29
  • понедельник
  • 16 января 2023

Утверждены правила предоставления субсидии на создание его цифровой экосистемы

Единовременная выплата семьям в Приморском крае при рождении третьего и последующих детей увеличится вдвое и составит миллион рублей. Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими вице-премьерами.

Другой темой заседания стало развитие электроэнергетики в долгосрочной перспективе. Речь идёт о строительстве новых энергоблоков АЭС и объектов гидроэнергетики. Старое оборудование действующих электростанций будут менять на современное и высокотехнологичное.

На совещании подвели итоги и за прошлый год. Газификации в стране превысила 70%. А доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли почти на треть. Обсудили и развитие Северного морского пути.

"Правительство продолжит комплексное развитие Северного морского пути – значимого транспортного коридора, полностью проходящего вдоль российских берегов. По поручению главы государства правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике. Утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 млрд рублей", - отметил Мишустин.

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