ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинская Рада решила отправить в отставку Арестовича

19:17
  • понедельник
  • 16 января 2023

Советник главы офиса Зеленского признал вину ПВО в обрушении жилого дома

Советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича решили отправить в отставку. Верховная рада собирает необходимые подписи. Поводом стали высказывании Арестовича о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске.

Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит
Арестович решил сменить Зеленского на посту президента Украины

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал в Telegram депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Арестович ранее в эфире одного из YouTube-каналов признал, что причиной обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске стала ракета, которую сбила украинская ПВО. При этом Киев пытался обвинить Россию в намеренном обстреле здания. В Кремле, комментируя попытки украинских властей, еще раз подчеркнули, что российские войска не наносят удары по жилым домам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.