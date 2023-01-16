Украинская Рада решила отправить в отставку Арестовича

Советник главы офиса Зеленского признал вину ПВО в обрушении жилого дома

Советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича решили отправить в отставку. Верховная рада собирает необходимые подписи. Поводом стали высказывании Арестовича о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал в Telegram депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Арестович ранее в эфире одного из YouTube-каналов признал, что причиной обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске стала ракета, которую сбила украинская ПВО. При этом Киев пытался обвинить Россию в намеренном обстреле здания. В Кремле, комментируя попытки украинских властей, еще раз подчеркнули, что российские войска не наносят удары по жилым домам.

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