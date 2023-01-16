Военкоры сообщили об освобождении российскими силами Клещеевки

ВС России смыкают клещи вокруг Артемовска

Военные корреспонденты сообщили об освобождении крупного села Клещеевки. Отряды ЧВК "Вагнер" выбили подразделения ВСУ из населенного пункта в южных пригородах Артемовска (Бахмута).

"По информации от источников, вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута", — передает Telegram-канал WarGonzo. Журналисты подчеркивают, что ожидают официального подтверждения информации.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" ведут тяжелые бои за Клещеевку в ДНР. По данным корреспондентов, украинские войска ожесточенно сопротивляются, понимая стратегическую важность этого населенного пункта.

Как отмечали эксперты, взятие Клещеевки позволит "вагнеровцам" зайти в Артемовск с юго-запада. Британская пресса днем ранее писала, что Артемовск обороняют, в основном, иностранные наемники и мобилизованные непрофессиональные военные.

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