Многокилометровая очередь из судов выстроилась у пролива Босфор

Судоходство останавливали более чем на десять часов

Суда, ожидающие очереди на проход через пролив Босфор, выстроились вдоль побережья Мраморного моря вереницей протяженностью не менее 45 километров. В очереди более 75 судов, в том числе 35 танкеров с нефтью.

На азиатской стороне пролива, у берегов Стамбула, стоят в ожидании еще не менее 40 судов, сообщают отслеживающие движение по проливу порталы.

Утром 16 января в Босфорском проливе село на мель судно MKK-1, следовавшее с Украины. Его удалось отбуксировать к причалу после четырехчасовой операции.

В целом движение останавливалось на 10 часов, оно частично возобновилось, по данным главного управления береговой охраны Турции, с 17.40 в понедельник. С юга на север суда пока не пропускают, передает РИА Новости.

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