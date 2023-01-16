Два человека погибли в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Шесть человек пострадали

Жертвами автоаварии с участием маршрутки на Ставрополье стали два человека. Три автомобиля столкнулись в Шпаковском округе, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

"От полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и пассажир "четырнадцатой" (оба жители Хакасии). В больницу доставлены водитель "Дэу" и пять пассажиров маршрутки", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Инцидент произошел около 18 часов 16 января на 307-м км автодороги Ростов-на-Дону - Ставрополь. Автомобиль "ВАЗ-2114" пошел на обгон и задел машину "Дэу Нексия". Автомобили вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер".

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