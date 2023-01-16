ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два человека погибли в ДТП с маршруткой на Ставрополье

20:48
  • понедельник
  • 16 января 2023

Шесть человек пострадали

Жертвами автоаварии с участием маршрутки на Ставрополье стали два человека. Три автомобиля столкнулись в Шпаковском округе, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Девять человек пострадали после ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Саратовом

"От полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и пассажир "четырнадцатой" (оба жители Хакасии). В больницу доставлены водитель "Дэу" и пять пассажиров маршрутки", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Инцидент произошел около 18 часов 16 января на 307-м км автодороги Ростов-на-Дону - Ставрополь. Автомобиль "ВАЗ-2114" пошел на обгон и задел машину "Дэу Нексия". Автомобили вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с маршруткой на Ставрополье
ДТП с маршруткой на Ставрополье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.