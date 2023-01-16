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Россияне выжили после падения с 25-метрового обрыва на Бали

21:05
  • понедельник
  • 16 января 2023

У автомобиля отказали тормоза

Автомобиль с российскими туристами сорвался в овраг с 25-метрового обрыва. Россияне и водитель машины выжили, отделавшись легкими травмами.

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Как сообщили в местной полиции, на крутом склоне водитель не справился с управлением – отказали тормоза. По данным местных СМИ, на которые ссылается "Лента.ру", водитель отделался царапинами, один из туристов получил травму головы, у женщины травмирована нога.

Ранее сообщалось о другом инциденте на Бали, который окончился трагически. 24-летняя россиянка решила прокатиться на мопеде и упала с 30-метрового обрыва в индонезийской деревне Убуд. Местная полиция установила, что женщина не имела опыта вождения.

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