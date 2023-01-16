Захарова объяснила британскому министру, за что его внесли в "стоп-лист"

Это за русофобию, а за поддержку нацизма еще предстоит ответить

Российские санкции введены против главы МИД Великобритании за антироссийский курс Лондона. А за поддержку неонацистского режима в Киеве Джеймсу Клеверли еще предстоит ответить, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить еще предстоит", - написала Захарова в Telegram.

Дипломат ответила на заявление Клеверли, который сообщил, что счастлив попасть под санкции, "если это цена за поддержку свободы Украины". В "стоп-лист" российского МИД на прошлой недели попали, кроме министра иностранных дел, также представители силовых ведомств и журналистского корпуса – всего 36 человек.

В частности, въезд в Россию запрещен начальнику генштаба Патрику Сандерсу, представителям руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Также в перечне несколько министров правительства Соединенного королевства.

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