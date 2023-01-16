ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова объяснила британскому министру, за что его внесли в "стоп-лист"

21:40
  • понедельник
  • 16 января 2023

Это за русофобию, а за поддержку нацизма еще предстоит ответить

Российские санкции введены против главы МИД Великобритании за антироссийский курс Лондона. А за поддержку неонацистского режима в Киеве Джеймсу Клеверли еще предстоит ответить, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я всегда была не очень". Захарова разочаровала Госдеп
Захарова емким словом описала заявления советника Зеленского

"Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить еще предстоит", - написала Захарова в Telegram.

Дипломат ответила на заявление Клеверли, который сообщил, что счастлив попасть под санкции, "если это цена за поддержку свободы Украины". В "стоп-лист" российского МИД на прошлой недели попали, кроме министра иностранных дел, также представители силовых ведомств и журналистского корпуса – всего 36 человек.

В частности, въезд в Россию запрещен начальнику генштаба Патрику Сандерсу, представителям руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Также в перечне несколько министров правительства Соединенного королевства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Представитель МИД Мария Захарова
Представитель МИД Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.