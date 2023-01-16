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Украинская тероборона вступила в бой с заградотрядами в Запорожье

22:08
  • понедельник
  • 16 января 2023

Потери - более двух десятков боевиков

Столкновения между теробороной и составленными из националистов заградотрами зафиксированы на Запорожском участке фронта. Причина, по словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, в том, что местные отказываются ехать на передовую и воевать против земляков, проживающих в освобожденной части Запорожской области.

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"За последнее время на Запорожском направлении произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками националистических батальонов "Азов" и "Кракен" (оба формирования запрещены в России – Прим. ред), выполняющих роль заградотрядов. В результате семь человек были убиты и 18 получили ранения различной степени тяжести", — цитирует Рогова РИА Новости.

Представитель администрации ранее сообщил, что киевский режим перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области в район Соледара и Артемовска. На линии соприкосновения остаются некоторые элитные подразделения ВСУ, нацгвардии, территориальная оборона и иностранные наемники.

Более 70% Запорожской области находится под контролем ВС России. ВСУ пока занимают областной центр – город Запорожье.

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