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Эксперт объяснил уход Ламбрехт с поста министра обороны Германии

08:59
  • вторник
  • 17 января 2023

Политик не захотела брать на себя груз ответственности

Что стало причиной ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии? Как сказалась на ее карьере позиция Берлина по конфликту на Украине? Возглавит ли Минобороны ФРГ человек, сведущий в военном деле? Будут ли на этот пост искать исключительно женщину?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

"Наверное, Ламбрехт вовремя ушла с поста. Чтобы не брать на себя, во-первых, груз ответственности за массовые поставки тяжелого на вооружения на Украину. А потом - вспомним, что говорил Олаф Шольц летом этого года: Германия к 2025 году собирается вдвое увеличить численность Бундесвера. Соответственно, необходимо произвести новое вооружение, построить новые казармы. Все это требует денег. А прямо сейчас Германия испытывает экономические сложности", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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