Западные авиакомпании терпят рекордные убытки из-за санкций

И уже осторожно говорят об открытии российского воздушного пространства

Европейские авиакомпании вдруг заметили, что в Азию стало очень долго и дорого летать. После начала СВО Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для наших авиакомпаний, мы ответили тем же, единственным исключением стала Сербия. И тут подсчитали: в прошлом году европейские перевозчики теряли почти 40 миллионов долларов в неделю.

"Это повлияло на цены на топливо, о чем мы говорили, для всей индустрии, и конечно, закрытие российского воздушного пространства осложнило сообщение между Европой и Азией, которое проходило через Россию", - отметил Уильям Уолш, гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта.

Он также с тревогой сообщил, что с отменой ковидных ограничений в Китае Пекин получит такие преимущества, что европейским компаниям придется тяжко. Что там тяжко - в Финляндии уже обсуждают перспективу банкротства компании Finnair. За полгода закрытого неба она потеряла рекордные 133 миллиона евро, а ведь была самой популярной компанией для полетов в Китай, Японию и Южную Корею через территорию России. Теперь рейс до Токио не 9 часов, а 13. Компания Air France-KLM жалуется, что в Японию теперь приходится добираться через Казахстан и Монголию. Рейс Париж-Токио теперь длится рекордные 14 часов. Британская компания Virgin Atlantic просто отказалась от рейсов в Гонконг - невыгодно.

К проблемам в небе добавились проблемы на земле: в Британии работники железных дорог, метрополитена и водители автобусов подсчитали, что инфляция съела уже 10 процентов их дохода. В 2022-м городское движение в Лондоне было парализовано в течение двух дней - забастовка.

Международная ассоциация воздушного транспорта осторожно начинает призывать к открытию российского воздушного пространства. И вот, совсем на европейский манер, в Брюсселе уже просят Россию отказаться от взимания платы с зарубежных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно.

"Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть: роялти за полеты над Сибирью", - сказал Хенрик Хололей, руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии.

Вот что интересно: Брюссель открывать свое воздушное пространство для наших самолетов не собирается, санкции снимать - тоже, западные авиакомпании терпят сумасшедшие убытки. А вот Россия заранее должна пообещать, что не будет брать с них деньги, буквально - будет спасать. Если вводите такие санкции, будьте готовы к убыткам.

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