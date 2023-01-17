Задача - прикрытие: Минобороны показало работу вертолетов Ми-8

На борту "восьмерок" - стрелки, пулеметчики и медики, на вооружении - неуправляемые ракеты

Незаменимы в ходе спецоперации - Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-8.

Группы огневой поддержки сопровождают колонны, патрулируют местность, выявляя опорные пункты противника, а также доставляют десант в заданные точки. Кроме того, бойцы эвакуируют мирных граждан из освобожденных населенных пунктов, зачастую рискуя жизнью.

Но основная задача - прикрытие боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28. На борту "восьмерок" - стрелки, пулеметчики и медики, на вооружении - неуправляемые ракеты. Экипажи держатся позади "Алигаторов" и "Ночных охотников", контролируя все происходящее на земле, и готовы в любой момент прийти на помощь.

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