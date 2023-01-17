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Стало известно о новых подвигах российских военных

09:07
  • вторник
  • 17 января 2023

Рядовой Шамиль Салманов сумел обнаружить поврежденную линию связи и оперативно ее восстановить

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих.

Старшина второй статьи Михаил Аленьков, получив осколочное ранение, смог спасти из горящей БМП своих товарищей. Затем отделение морских пехотинцев заняло оборону и вступило в бой с превосходящими силами противника. Три дня бойцы удерживали позиции. Несмотря на обстрелы, группе Аленькова удалось дождаться основных сил и выбить неприятеля из населенного пункта.

Рядовой Шамиль Салманов, призванный в рамках частичной мобилизации, под огнем украинских националистов сумел обнаружить поврежденную линию связи и оперативно ее восстановить. Тут же нашей артиллерии были переданы координаты и нанесен удар по подразделениям боевиков.

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