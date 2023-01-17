Вучич подтвердил отказ Сербии от антироссийских санкций

Белград будет исходить из своих собственных потребностей

Президент Сербии Александр Вучич сомневается в том, что в итоге его стране придется ввести санкции против России. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу, передает "ТВ Центр".

Вучич отметил - несмотря на давление Запада, он будет исходить из потребностей своего государства. Рестрикции ограничивают возможности не только тех стран, на которые они направлены, но и тех, кто прибегает к такой политике, заявил сербский лидер. Кроме того, Вучич отметил - сейчас Вашингтон сконцетрирован на борьбе с Москвой.

"Давайте не будем наивными: США не на стороне Сербии. Соединенные Штаты стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России", - сказал президент.

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