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В результате стрельбы в штате Флорида пострадали восемь человек

09:09
  • вторник
  • 17 января 2023

Неизвестный обстрелял людей, собравшихся посмотреть автошоу

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Флорида, один из них находится в критическом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в городе Форт-Пирс во время мероприятия, посвященного Дню правозащитника Мартина Лютера Кинга. Как сообщили местные власти, неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в парке посмотреть автомобильное шоу.

До сих пор место происшествия оцеплено. Полиция пока не задержала стрелков, мотивы преступления тоже неизвестны.

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