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В Запорожской области рассказали о возведении ВСУ линии обороны в регионе

08:22
  • вторник
  • 17 января 2023

Этого не было с весны 2022 года

Украинские военные начали возводить фортификационную линию в Запорожской области. Об этом во вторник, 17 января, рассказал члена главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
Украинская тероборона вступила в бой с заградотрядами в Запорожье

По словам чиновника, если буквально еще до недавних пор противник готовился к наступлению, то сейчас тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения.

Как отметил Рогов, этого не наблюдалось со стороны ВСУ с весны 2022 года. Сейчас украинская сторона, по его словам, возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Запорожском участке фронта зафиксированы столкновения между теробороной и составленными из националистов заградотрами. Причина, по словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, заключается в том, что местные отказываются ехать на передовую и воевать против земляков, проживающих в освобожденной части Запорожской области.

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