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The Guardian: для контрнаступления Киеву нужно в семь раз больше танков, чем дает Запад

08:39
  • вторник
  • 17 января 2023

Украина обращалась ко многим странам за танками

Украинской армии требуется не менее 100 танков от западных стран, чтобы провести контрнаступление. Такое мнение в понедельник, 16 января, выразила британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов из лондонского Международного института стратегических исследований.

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Издание пишет, что заявленную ранее поставку 14 британских танков Challenger 2 и готовность Польши передать Украине роту Leopard можно считать началом активизации западной военной помощи. Однако это значительно меньше потребностей украинской стороны, которая еще в конце 2022 года говорила о необходимости получить 300 танков.

При этом Великобритания не может резко увеличить их поставки киевским властям в связи с тем, что в составе ее Вооруженных сил всего 227 танков Challenger 2. При этом у 13 стран НАТО более 2,3 тысячи танков Leopard 2, хотя не менее 300 из них находятся на хранении, а состояние многих других, в том числе в Испании, характеризуется как "плачевное".

Кроме того, сложность составляет длительность обучения украинских военных работе с Challenger 2 и Leopard 2, которое может занять до шести недель, пишет газета.

Ранее в Кремле заявили, что отрицательно относятся к намерению Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2, поскольку такие поставки "способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская специальная военная операция будет продолжена и ее цели будут достигнуты, а "эти танки горят и будут гореть как остальные".

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