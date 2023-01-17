Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр с 2026 по 2032 год

Права на показ Олимпийских игр на территории Европы переданы Европейскому вещательному союзу и Warner Bros. Discovery

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Белоруссию в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Об этом во вторник, 17 января, сообщила пресс-служба МОК.

Медиаправа на показ Олимпийских игр на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery. Они покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов.

До этого правами на трансляции Игр в России владела компания Telesport, ей принадлежат и права на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже. Генеральный директор компании Петр Макаренко заявил, что "Телеспорт" приобрел права на трансляции Олимпиады 2026 года, сообщает ТАСС.

Российские власти тем временем рассматривают различные варианты действий на случай, если спортсменов из России не допустят к участию в Олимпиаде-2024. Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что Олимпийский комитет России будет реализовывать альтернативный сценарий в случае недопуска российских атлетов. Это означает, что будет реализована программа олимпийских видов спорта, направленная на формирование спортивного резерва и воспитание молодежи.

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