Источники рассказали о "рекомендации" чиновникам и депутатам не отдыхать вне России

Запрет связывают с рядом скандалов из-за зарубежных отпусков госслужащих

В ряде российских регионов приняли решение ограничить чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России. Официально запретить им покидать страну местные власти не могут, но во многих субъектах действует "настоятельная рекомендация" на этот счет. Об этом во вторник, 17 января, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников "настоятельно рекомендовал" депутатам и чиновникам региона "воздержаться от поездок в зарубежные страны". Глава региона указала, что "в столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии" он считает "недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня".

По сведениям "Коммерсанта", 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение "Об особенностях выезда за пределы России на период проведения спецоперации". Согласно этому документу, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения "рекомендовано воздержаться" от зарубежных поездок во время отпусков.

13 января глава фракции "Единой России" в Тамбовской областной думе Юрий Плужников "в связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и в мире" рекомендовал однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны, в том числе в "дружественные страны". Такой же позиции придерживаются единороссы и в некоторых других региональных парламентах — например, в законодательном собрании Свердловской области.

Рекомендация не выезжать за границу существует в Марий Эл, рассказали "Коммерсанту" в пресс-службе главы республики. Она устная, однако пока никем из чиновников и депутатов не нарушалась, утверждают в регионе.

По словам источников, такие же негласные ограничения установлены в Новгородской области, Чувашии, Северной Осетии, Брянской области.

Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил, что в настоящее время гражданам России лучше оставаться в стране, хотя официального запрета на выезд власти не вводили. Парламентарий отметил, что "мы всем говорим – давайте лучше в России", по крайне мере до тех пор, пока "немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась".

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