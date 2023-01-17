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Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"

08:12
  • вторник
  • 17 января 2023

Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба ведомства.

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"На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", - говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Как уточняется в сообщении, особое внимание Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также - на работу медицинских и тыловых подразделений.

Министр поблагодарил военнослужащих за мужество, самоотверженность и героизм.

"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал он.

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