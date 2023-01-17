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Турция пригрозила блокировать вступление Швеции в НАТО

09:40
  • вторник
  • 17 января 2023

Анкара недовольна политикой Стокгольма в отношении тех, кого Турция считает террористами

Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов. Такое заявление сделал турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.
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Министр заявил, что если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, она должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой.

Боздаг напомнил о положениях трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях саммита НАТО в Мадриде летом 2022 года. Данный документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара "совершенно справедливо" ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний, подчеркнул политик.

Глава Минюста Турции потребовал от Швеции пересмотреть подходы, в противном случае, по его словам, скандинавское государство не сможет рассчитывать на вступление в НАТО, сообщает РИА Новости.

О разногласиях Швеции и Турции, из-за которых Анкара может отказаться одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО, стало известно еще в 2022 году. Однако сообщалось, что Швеция начала выполнять требования Турции, чтобы вступить в НАТО. В декабре из Стокгольма был экстрадирован первый осужденный за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

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