Гидрометцентр объяснил аномальное потепление в Москве

Температура на Крещение будет близка к рекордной

Температура в Москве на Крещение, 19 января, будет близка к рекорду, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира. Об этом во вторник. 17 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, самая высокая температура была в 2007 году – плюс 6,3 градуса.

В этом году рекорд не ожидается, хотя столбики термометров будут, по прогнозам, показывать значения, близкие к рекордным, отметил Вильфанд. По его словам, дневные температуры в четверг, 19 января, будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3.

Это связано с тем, что два барических образования – циклон к западу от центра европейской части России и антициклон к востоку – приводят к конвергенции (схождению) воздушных потоков с юга.

19 января будет наблюдаться нечастая ситуация, когда воздушные массы будут не просто с юга, а из африканского континента – из Алжира, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее метеорологи сообщали, что к концу рабочей недели в столичном регионе ожидается днем до четырех градусов выше нуля. Температура воздуха превысит климатическую норму на шесть-восемь градусов, такая температура бывает в Москве начале ноября или в конце марта.

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